СБУ спіймала на хабарі у десять тисяч доларів патрульного поліції

В Мелітополі співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого інспектора – чергового сектора реагування патрульної поліції Запорізької області.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав у військовослужбовця однієї з військових частин Мелітополя – відповідального за матеріально-технічне оснащення частини, десять тисяч американських доларів.

У таку суму поліцейський оцінив свої послуги за повідомленням військовому про місцезнаходження майна, викраденого з військової частини. Правоохоронці затримали вимагача в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу біля власного гаража після одержання обумовленої суми.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття хабарника проводилася спільно Територіальним Управлінням ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури Запорізького гарнізону.