Найголовніша проблема, з якою зіткнеться Зеленський — Atlantic Council

В українців є великий досвід, пов’язаний з надіями, які з’являються з новими починаннями, і розчаруваннями, які часто за ними приходять. За останні 30 років країна пережила безліч розчарувань і нездійснених надій, але лише для того, щоб виповзли з тіні ті ж самі старі погані звички і підтвердили свою деструктивну владу над країною. Першим переломним моментом стало здобуття незалежності в 1991 році.

Але цей уявний історичним розрив з минулим насправді був украй помилковим компромісом, не дозволило зрушити з місця величезний державний апарат, успадкований від радянської епохи. Не дивно, що зміна іміджу «професійних» комуністів, які стали українськими демократами, не дуже сприяла підвищенню рівня життя або просування країни в потрібному напрямку.

Розчарування таким положенням справ в кінцевому підсумку призвело до Помаранчевої революції 2004 року, але незабаром первісна ейфорія поступилася місцем цинізму, оскільки стало ясно, що лежить в основі країни культ інституціональної корупції нікуди не зник. Десять років потому чергова нова спроба була ознаменована шоком революції Евромайдана. Хоча президент Петро Порошенко за п’ять років свого перебування у влади вніс значний внесок у розвиток державного будівництва України, він в кінцевому підсумку не зміг зруйнувати основи української корупції, в результаті чого зазнав нищівної поразки на президентських виборах минулого місяця.

Тепер українці знову опинилися в цьому дуже знайоме положенні, приготувавшись до розквіту нової України і чекаючи приходу лідера з незаплямованою репутацією, що обіцяє перетворити країну, яка довела свою виняткову стійкість до реформ. Виявиться Володимир Зеленський краще тих, хто зазнав невдачі до нього? Його положення людини з боку, безумовно, дає привід для оптимізму — хоча і вельми острожного.

Дійсно, те, що повна відсутність досвіду у Зеленського також є найголовнішою якістю, що говорить на його користь, яскраво свідчить про масштаби презирства суспільства до українських політичних класів. Однак статус новачка викликає явну занепокоєння з приводу здатності колишнього коміка ліквідувати глибоко укорінені і ретельно «вивірені» порушення функціонування системи, які лежать в основі кризи сучасної України.

Зараз, коли він обмірковує поставлене перед ним непомірно складне завдання, які повинні бути головні пріоритети нового президента? Хоча швидких рішень проблем такого масштабу, як в Україні, немає, тотальна реформа української судової системи дозволить Зеленському спрямувати свої зусилля на один з основних елементів, на якому тримається вся корумпована система. Сьогодні українська судова система є одним з небагатьох інститутів, які користуються ще меншою довірою громадськості, ніж українські політики. І це не випадково. Українські судді регулярно виносять вердикти, які, як видається, покликані служити пародією на саме поняття справедливості, при цьому на адресу судової системи звучать звинувачення в тому, що вона служить особистим інтересам впливових осіб.

Вся система повсюдно сприймається як в корені хибна і пропонує правосуддя того, хто запропонує найвищу ціну. До тих пір, поки Україна не вирішить цю проблему, всі інші спроби проведення реформ в принципі марні. Дійсно, яка користь від реформованої поліції або нових антикорупційних органів, якщо їх розслідування ніколи не приведуть до винесення обвинувального вироку? Заради чого закордонні інвестори повинні звертати увагу на Україну, якщо судова система країни продовжує захищати культ безкарності і не забезпечує ніякого захисту інвестицій?

Перемога Зеленського на виборах стала потужною демонстрацією демократичних досягнень України, але цінності, що визначають сучасну демократію, аж ніяк не обмежуються можливістю проведення вільних і чесних виборів. Найбільшою з цих цінностей є верховенство права, яке передбачає відповідальність, яка лежить в основі всіх інших прав і обов’язків. Це найнагальніша потреба України.

Через постійну відсутність правосуддя країна надто довго перебувала у вирі непотрібних пострадянських повстань на Майдані, порожніх обіцянок і невдалих починань.

Якщо Зеленський не хоче стати останнім в довгій низці пересічних і викликають розчарування українських месій, він повинен зараз спробувати розірвати це порочне коло, побудувавши своє президентство на міцних основах неварта судової реформи.