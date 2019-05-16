Держстат: з початку року обсяг українського експорту виріс на 7,4%

У першому кварталі 2019 обсяги українського експорту зросли на 7,4% і досягли $12,3 млрд. Найбільшим торговельним партнером України був Євросоюз.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

В той же час обсяги імпорту зросли трохи більше — на 7,9%, що призвело до збільшення дефіциту торгового балансу і відтоку валюти з економіки в $1,45 млрд. Найбільше Україна експортувала товарів в ЄС — 42,7% всього експорту.

Більше української продукції купувала Польща — 6,7% або $817,9 млн. На другому місці — Росія. Туди українці продали товарів на $759,4 млн, що склало 6,2% від усього експорту. Найбільшими імпортерами товарів в Україну стали Китай (14,6%), Росія (13,1%) і Німеччина (10%).