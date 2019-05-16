Зеленський і Порошенко привітали українців з Днем вишиванки

Новообраний президент Володимир Зеленський привітав українців з національним святом — Днем вишиванки. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook.

На оприлюдненому фотографії Зеленський відображений у традиційній українській сорочці з голубим орнаментом.

Слід зазначити, що з святом привітав українців також чинний глава держави Петро Порошенко. Фотографію в національному одязі він опублікував у своєму Instagram.

«Одягнувши нашу національну одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе в наших серцях. У всьому світі сьогодні вишиванка — це незмінний і завжди сучасний символ України», — написав він.

День вишиванки святкується в Україні кожен третій четвер травня. Це свято з’явилося в 2006 році з ініціативи студентки Чернівецького національного університету Лесі Воронюк.