Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський і Порошенко привітали українців з Днем вишиванки

16.05.2019

Новообраний президент Володимир Зеленський привітав українців з національним святом — Днем вишиванки. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook.

На оприлюдненому фотографії Зеленський відображений у традиційній українській сорочці з голубим орнаментом.

Слід зазначити, що з святом привітав українців також чинний глава держави Петро Порошенко. Фотографію в національному одязі він опублікував у своєму Instagram.

«Одягнувши нашу національну одяг, ми вкотре доводимо, що любов до України живе в наших серцях. У всьому світі сьогодні вишиванка — це незмінний і завжди сучасний символ України», — написав він.

День вишиванки святкується в Україні кожен третій четвер травня. Це свято з’явилося в 2006 році з ініціативи студентки Чернівецького національного університету Лесі Воронюк.

Читайте також:   Збитки авіакомпанії МАУ виросли в 2018 році майже в дев'ять разів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *