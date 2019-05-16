Сина депутата від партії Путіна заарештували за тероризм

Правоохоронні органи Московської області РФ помістили в слідчий ізолятор сина Закрія Мамілова, члена парламенту республіки Інгушетія від партії “Єдина Росія”, рейтинг якої, як показали опитування, знизився до рівня 10-річної давнини.

Як повідомив сам депутат, його син, який працює виконробом в Підмосков’ї, був заарештований на два місяці у кримінальній справі про теракт (стаття 205 КК РФ).

“Наскільки мені відомо, зараз мій син перебуває в СІЗО в місті Кашира”, – сказав Мамілов, зазначивши, що суд відхилив апеляцію на рішення про запобіжний захід.

Інгушський депутат не вірить, що його син є терористом і стверджує, що під час обшуків нічого забороненого у чоловіка не знайшли.

Втім, правоохоронні органи вважають інакше і разом з Маміловим-молодшим затримали також кілька вихідців з країн Середньої Азії та Азербайджану, які працювали на будівництві з сином депутата

Нагадаємо, на початку цього року правоохоронні органи Росії затримали члена Ради Федерації РФ від партії “Єдина Росія” Рауфа Арашукова, якого звинуватили в причетності до вбивства.