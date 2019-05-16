Учёные назвали страну в которой напиваются чаще всего. Спойлер: это не Россия

По результатам мирового опроса Global Drug Survey, в котором приняли участие жители 36 стран. Стало известно, что в Британии напиваются чаще, чем в какой-либо другой стране. Ученые опросили более 120 тысяч человек во всем мире, из которых 5400 были из Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

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За Британией в списке следуют США, Канада, Австралия, Дания и Индия.

В среднем британцы напиваются 51,1 раз за год – то есть почти раз в неделю. Как выяснили ученые, страна на втором месте после Австралии по числу обращения за экстренной медицинской помощью после употребления алкоголя за последний год – 3,7% респондентов признали, что делали это.

Тем не менее, британцы чуть меньше, чем в среднем в мире, жалеют о своем пьянстве – 18,5% против 20% в мире.

Данные показали, что в целом людям “в подавляющем большинстве случаев нравится пьянствовать”.

Как заявил профессор Адам Винсток, создатель этого опроса, хоть и в целом люди пьют меньше, те, кто все еще делает это, пьют в губительной для них манере.

Исследователи отмечают, что, возможно, пришло время разработать принципы “безопасного опьянения”, которые помогли бы тем, кто без меры употребляет спиртное. Для них верхние границы норм потребления алкоголя могут казаться малозначимыми, говорят ученые.

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