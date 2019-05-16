“Народный фронт” хоронит мечты Зеленского о роспуске Верховной Рады

Или «Кульгавая качка» наносит ответный удар

Уже в ближайшее время фракция «Народный фронт» огласит о своём выходе из парламентской коалиции. Об этом Zrada.Today стало известно от источников из Верховной Рады. Далее, согласно Конституции, отводится 30-ти дневный срок для формирования новой парламентской коалиции. И эту норму обойти не удастся. В независимости от того, будет сформировано новое большинство в отведённое основным законом время или нет, Зеленский потеряет возможность распустить Верховную Раду. Шах и мат.

Что происходит в Раде?

Мягко говоря, Рада не очень благосклонно настроена к новоизбранному президенту. В своём видеообращении к депутатам парламента, где Зеленский требовал назначить дату инаугурации, Владимир Александрович был не очень любезен. Зе-президент оф Юкрейн, прямо заявил, что депутаты обязаны проголосовать за инаугурацию 19 мая и «припинити політичні судоми кульгавої качки», а также не думать про «депутатські ксіви», намекая, что депутаты боятся роспуска парламента. Такой тон и завуалированные обвинения в адрес нардепов их не воодушевил. После инаугурации Владимир Александрович тоже станет обладателем «ксивы», а значит тоже самое можно будет говорить и в его адрес?

Сегодня Рада проголосовала за дату инаугурации, она состоится 20 мая, в понедельник. За это, как говорил когда-то козак Гаврилюк: «взяли та й нажали зелену кнопочку» 315 народных избранников. Нет, это не говорит, что депутаты перестали бояться роспуска или стали «по струнке» перед Зеленским. Это значит, что кто-то придумал план действий.

«Кульгавая качка» наносит ответный удар

Такой план придумали в Коалиции. Только там он и мог родиться. В самом скором времени, фракция «Народный фронт» выйдет из «большинства». Далее у Рады будет 30 дней на формирование новой коалиции. А когда эти тридцать дней истекут, уже в июне, парламент нельзя будет разогнать. Статья 90 Конституции Украины в этом случае остудит пламенный порыв президента. Напомним, крайний срок возможного роспуска парламента – 27 мая. Потом – поезд уйдёт.

Дальше – парламентский кризис

Ещё во время президентских выборов, после первого тура, многие эксперты прогнозировали политический кризис в стране. Теперь, похоже, наступает его время. Новая коалиция то ли будет сформирована, то ли нет – особой роли не играет. БПП, сюда же можно считать и Народный фронт, по крайней мере его неподконтрольную Авакову часть, и многие мажоритарщики точно уйдут в оппозицию к Зеленскому. Парламент, по сути, будет парализованным. Но паралич будет иметь чёткую и конкретную цель – «холодную войну» с Зе. Новый президент будет выпускать всё новые и новые креативные ролики-месседжи, обвиняя всех и вся, избирателям это ещё какое-то время будет нравиться, пока не надоест.

Полгода войны с Верховной Радой, возможно, не пройдут безболезненно для рейтинга Владимира Александровича. И к октябрю, когда состояться выборы в парламент, многое уже будет выглядеть совершенно иначе и появятся новые социологические расклады.

Поведение Зеленского

Владимир Зеленский – политик молодой и неопытный. В этом его сила и слабость одновременно. Сейчас уже не секрет, что многие депутаты искали расположения Зеленского, но все получили отказы. Дескать, со старыми политиками мне делать вместе нечего. Ок, это позиция и его право. Но тем самым, он отвернул от себя очень многих, в том числе вполне адекватных и нормальных людей. Такие тоже в Раде есть. Пусть так, но политика, как жизнь – очень быстро меняется. Теперь может возникнуть ситуация, что самому Зеленскому нужно будет искать союзников внутри действующего парламента.

В кулуарах Рады ходят слухи о «звёздной болезни» и, пардон, «комплексе тамады» нового гаранта. Вот уж точно не секрет, что он, как лидер студии «Квартал 95» и шоумен, был ведущим на мероприятиях, где выступал перед многими из депутатов нынешнего созыва. А вот теперь Зеленский президент и настал его час поквитаться. Сейчас он хочет решать, кому и как «выступать» перед ним. Очень надеемся, что это только слухи, но как говориться, дыма без огня не бывает.