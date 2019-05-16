Глава Хакасії виграв суд за позовом до прес-секретаря «Роснефти», назвавшему його «дебілом»

У Хакасії міський суд Абакана задовольнив позов голови регіону Віктора Коновалова про захист честі і гідності до прес-секретаря «Роснефти» Михайлу Леонтьєву, який назвав політика «маніфестаційним дебілом». Про це повідомляє «Інтерфакс-Сибір».

«Суд задовольнив позовні вимоги Коновалова до Леонтьєву в повному обсязі, мотивувальна частина рішення буде опубліковано пізніше», — сказали в суді.

Наприкінці 2018 року Леонтьєв, виступаючи в ефірі радіостанції «Комсомольська правда», заявив, що Росія може втратити Хакасію, тому що регіоном управляє «дебіл». «Ось є регіон — Хакасія. Там вибрали, значить, губернатором дебіла. Причому всім зрозуміло, що він дебіл, це нікого не цікавить, він відкритий дебіл, абсолютно манифестированный. <…> Хакасія — маленький регіон. Хакасією більше… Ну, країна багата, че нам Хакасія? Ну, дебіл поуправляет Хакасією, не буде Хакасії. Нову Хакасію де-небудь надыбаем», — сказав тоді Леонтьєв.

В уряді регіону спочатку заявили, що не бачать сенсу реагувати на слова людини, «який позиціонує свою думку як явище Христа народу». «Нехай це залишиться на совісті автора цих заяв», — сказали в уряді. Проте в квітні цього року стало відомо про те, що Коновалов все-таки подав позов про захист честі і гідності.

В середині січня Коновалов виграв аналогічний позов до Леонтьєву. Приводом для розгляду стали слова прес-секретаря «Роснефти» про фінансування виборчої кампанії Коновалова.