Інтернет-сторінки в Україні повинні за замовчуванням відкриватися державною мовою, — закон

Послуги повинні надаватися українською мовою, а інтернет-сайти — відкриватися державною мовою за замовчуванням. Це передбачено законом про функціонування української мови як державної № 2704-VIII.

Обслуговувати споживачів державною мовою повинні установи і організації всіх форм власності, в тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги. Інформація може дублюватися іншими мовами. На прохання клієнта особисто його можуть обслуговувати іншою мовою, крім державної.

Норма почне діяти через 18 місяців після набрання чинності закону про мову (тобто в січні 2021 року)

Веб-сайти іноземних компаній, які реалізують товари і послуги в Україні, повинні містити достатньо інформації державною мовою для зрозумілою навігації та розкриття мети діяльності. Для користувачів в Україні така версія сайту повинна завантажуватися за замовчуванням.

Комп’ютерні програми на товари, які продаються в Україні, повинні бути з інтерфейсом державною мовою. Порушення норми буде трактуватися, як продаж товару неналежної якості.

Ці норми почнуть діяти через три роки з дня набрання чинності мовного закону (тобто з липня 2022 року).

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада 278 голосами народних депутатів ухвалила закон про державну мову. За словами голови фракції БПП, «текст законопроекту ніхто не бачив».

14 травня депутати відхилили чотири проекти постанов, які не дозволяли спікеру парламенту підписати документ і передати на підпис президенту. Тоді ж спікер парламенту Андрій Парубій підписав законопроект.

Вчора документ підписав глава держави Петро Порошенко.

Мовний закон офіційно опублікували в «Голосі України» 16 травня. Більшість норм документа почне діяти через два місяці, 16 липня 2019 року.