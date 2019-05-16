Заступник голови Федерації профспілок Володимир Саєнко купив 5 об’єктів нерухомості і їздить на елітних авто, зареєстрованих на сина

За даними видання, офіційний сукупний дохід родини Саєнків не покриє вартість навіть однієї квартири в столиці. Так, його Дружина Анжела очолює підприємство «Лагуна-1», що видає журнали. За даними ГФС, неприбуткова компанія, її утримання обходиться в 360 тис. грн в рік. Вона також отримує символічну зарплату в ТОВ «Росичі» (засновник Володимир Саєнко). В цьому ж підприємстві працює їх син Олександр. Скромна зарплата не заважає йому містити «колекцію» люксових авто, яка включає Lexus GS300, AUDI Q7 і BMW X6.

На користь незаконних джерел прибули заступник голови Федерації профспілок вказують чотири кримінальні провадження. Починаючи з 2014 року, Володимир Саєнко фігурує у провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі — заниження ПДВ на суму 4,7 млн грн податку на прибуток на суму 4,1 млн грн посадовими особами ТОВ «Росичі». З 2013 року розслідується провадження за фактом перевищення посадових повноважень, спроби заволодіти будинком творчості ім. Чехова в Криму, протидії законній господарській діяльності Національної спілки письменників України та ПП «Позитив-Південь», підробки документів, незаконного поводження зі зброєю та незаконного зберігання наркотичних препаратів.

Крім того, ГУ МВС в Києві розслідує кримінальну провадження щодо належного Саєнко ЗАТ «Юкрейн Петроліум».

Без розгляду правоохоронних органів залишилися ще 5 заяв щодо Володимира Саєнко або належать йому фірм. «Як стало відомо з поінформованих джерел, через підставну особу — Кобко Василя Яковича — Володимир Саєнко банкрутить будівельні фірми з метою ухилення від боргів, зобов’язань і відповідальності (ТОВ «КАТОАН», ТОВ «Адоніс житло буд», ТОВ «ІБК Адоніс»)», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Володимир Саєнко займає посаду заступника голови Федерації профспілок України з 2012 року.