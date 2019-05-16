Бунт Росії

Ось така хрень, друзі.

Я вже не раз писав, і ще раз повторю, що відносини між «народом» і «владою» в Росії навіть поверхово не схожі на відносини між «громадянами» і «органами державної влади». Це в самому що ні на є чистому, рафінованому, вигляді відносини між «в’язнями» і «табірною адміністрацією».

У Росії немає «громадян», тобто «ув’язнені». У Росії немає «держчиновників», є «представника табірної адміністрації». У Росії немає «населених пунктів», є «табору» і «табірні пункти».

Там ось, днями в одному з концтаборів Мордора, під назвою «Єкатеринбург» трапився, давайте називати речі своїми іменами, бунт ув’язнених.

Ну як сказати – «бунт». Як це зазвичай бунтують укладені в російських таборах. То вийдуть і пройдуться по вулиці. З дозволу табірної адміністрації, звичайно. То вийдуть і постоять. З дозволу табірної адміністрації, зрозуміло.

Ну погаласують іноді, без дозволу. Але за це карають, а тому ув’язнені намагаються не шуміти.

Коротше вони там сьогодні то пройшлися, то постояли. І ніби як навіть погомоніли. В знак протесту. Тому що місцевий главпоп вирішив побудувати в їх таборі ще одну церкву в додаток до полуторамиллионам вже там стоять.

Боже мій, які тільки соплі захвату зараз розмазуються з цього приводу в нашому затишному фейсбучечке. Це і “початок реального протесту”, це і “пробудження громадянської свідомості” тощо.

Господь з вами, панове, яке таке “громадянська свідомість”. Бунт ув’язнених, це всього лише бунт ув’язнених. Ну побунтуют трохи і розійдуться, як зазвичай. Без наслідків. Точніше наслідки будуть, але лише для тих, хто щумел без дозволу.

Звичайна справа. Сьогодні вони бунтують проти церкви, а завтра в тому ж самому складі підуть бунтувати проти осіб «не тієї національності». Або проти п’ятої колони.

Єдине, проти чого вони ніколи не будуть бунтувати, так це проти своєї неволі. Всі їх бунти – це не бунти проти табірної ситсемы, а вимога зробити цю табірну систему більш комфортною. Щоб начальство не лютовало. Щоб начальство не тільки вимагало від ув’язнених дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, але й сама їх дотримувалася. Щоб начальство карали в’язнів справделиво, а не по свавіллю. Свободу знайти? Господь з вами, верх мрій російського зека – це самому потрапити в табірні адміністратори. А самий страшний кошмар табірного адміністратора – це стати простим укладеним.

От і вся нехитра життя.

Допомогти їм хочете? В чому допомогти? В тому, щоб допомогти поміняти їм один концтабір на інший?

Сьогодні один мій приятель, нещодавно вирвався за межі цього табору, написав у своєму фейсбучечке, що як би він хотів сьогодні опинитися в Єкатеринбурзі…

А я йому відповів, що якщо у нього продовжують виникати такі бажання, то це означає, що вирвавшись з Мордора, він свободи так і не знайшов, а продовжує, як і раніше ідентифікувати себе, як укладеного Мордора.