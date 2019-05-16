У Чернігові засудили водія маршрутки, який в’їхав у тролейбус

Новозаводський районний суд міста Чернігова виніс вирок водію маршрутки, який в’їхав у тролейбус, через що постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської місцевої прокуратури.

У поліції нагадали, що водій маршрутного автобуса 24 січня 2018 року, рухаючись в місті Чернігові по вулиці Любецькій, не дотримався безпечного інтервалу та в’їхав у тролейбус, який перебував в попутному напрямку біля правого краю проїзної частини.

Внаслідок ДТП шість пасажирів мікроавтобуса та водій тролейбуса отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Лише у судових дебатах обвинувачений попросив пробачення у потерпілих.

Зазначається, що суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, та призначив покарання у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік.

Пізніше, враховуючи те, що потерпілі не наполягали на ізоляції обвинуваченого від суспільства та враховуючи, що обвинувачений має двох малолітніх дітей, суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання із встановленням іспитового строку на 1 рік.