У Львові бійці спецпідрозділу затримали наркодилерів

У Львові поліцейські затримали зловмисників, котрі збували наркотичні засоби та психотропні речовини у Львові. Відкрито кримінальне провадження, наркоторговцям загрожує покарання – від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області

“Діяльність організованої групи, учасники якої займались збутом на території міста Львова таблеток “SUBUTEХ”, які містять у собі наркотичний засіб “бупренорфін”, а також психотропної речовини амфетамін, викрили працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з працівниками Сихівського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2″, – йдеться у повідомленні.

До затримання двох зловмисників – організатора групи, 45-річного львів’янина та одного з виконавців, були залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Встановлено, що до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб – організатор та четверо виконавців віком 28, 29, 30 та 35 років. Усі вони – мешканці Львова, раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, а також за крадіжки, хуліганства, шахрайства.

“Злочинну діяльність цієї групи ми документувати протягом кількох місяців. Наркотичні та психотропні засоби вони збували на території Львова. Після затримання організатора та одного з виконавців були проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучено та скеровано на експертизу таблетки “SUBUTEХ”, амфетамін, а також кошти, виручені від збуту препаратів. Усім учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, двоє зараз перебувають під вартою”, – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, триває.