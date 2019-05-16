В Україну завезли більше 40 тонн зараженої кукурудзи для попкорну

В Україну завезли близько 42 тонн зараженої кукурудзи для попкорну. Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“13 травня 2019 року державні фітосанітарні інспектори при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів у ВМО №1 “Західний” Київської області у вантажі кукурудзи для попкорну вагою 41,504 тонн, походженням з США, виявили карантинне захворювання, відсутнє на території України – диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заражений вантаж затримано, до нього будуть застосовані фітосанітарні заходи.

З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера США буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.