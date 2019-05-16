Роспуск ВР. Когда пройдут досрочные Парламентские выборы?

Сообщается, что при условии роспуска Верховной Рады новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, досрочные Парламентские выборы в Украине могут состояться уже 14 или 21 июля. Об этом сообщает Обозреватель.

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Как стало известно, в Верховной Раде, именно эти две даты обсуждаются среди народных депутатов. При этом, по словам тайного собеседника издания Обозреватель, выборы могут быть назначены простым распоряжением новоизбранного президента Владимира Зеленского после церемонии инаугурации.

Де-факто в парламенте коалиции нет уже давно, поэтому решение может быть принято уже на следующий день после присяги Зеленского, 21 мая. Также, по словам источника, самая крупная фракция Блок Петра Порошенко согласилась поддержать идею с досрочными выборами.

Напомним, что народные депутаты неожиданно 315 голосами “за” назначили дату инаугурации победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому на 20 мая.