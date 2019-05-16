Губернатор Алабами підписала закон про заборону абортів

Губернатор американського штату Алабама Кей Айві підписала закон, що забороняє аборти в більшості випадків.

У штаті дозволили проводити аборти тільки якщо вагітність серйозно загрожує здоров’ю матері або у ненародженої дитини виявили аномалію розвитку, не сумісну з життям, – повідомляє Медуза. Законодавці намагалися домогтися, щоб дозволили аборти жертвам зґвалтувань та инцестов, але цю пропозицію не підтримали.

Губернатор-республіканець Кей Айві повідомила, що закон про аборти може бути визнаний юридично недійсним, оскільки в США діє рішення Верховного суду 1973 року, що дозволяє аборти у всіх штатах. Кей Айві підкреслила, що закон прийняли, щоб оскаржити рішення суду.

Схожий законопроект про заборону абортів 16 травня прийняв очолюваний республіканцями Сенат Міссурі, верхня палата парламенту штату. Як і в Алабамі, законодавці виступили за те, щоб аборти дозволяли тільки за медичними показаннями, але не жертвам зґвалтувань та инцестов. Губернатор штату республіканець Майк Парсон підтримує законопроект, але поки що він його не підписував.

Підписаний закон розбурхав громадськість. Так, багато зірок шоу-бізнесу стали на захист прав жінок. Зірка серіалу “Гра Престолів” Лєна Хіді, яка виконала роль Серсеи, підтримала хештег #тыменязнаешь, який використовують жінки, хоч раз у житті робили аборт. За даними статистики, це кожна четверта жінка у світі.