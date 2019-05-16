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Команда Зеленського має намір провести переговори по газу

16.05.2019

Представники команди новообраного президента української держави Володимира Зеленського закликають Кабінет міністрів України почати спільні переговори по забезпеченню української держави газом, про що говориться в повідомленні прес-служби нового глави держави.

У повідомленні також сказано, що консультації ініційовані для того, щоб можна було забезпечити надійні джерела поставок на тлі того, що на даний час не визначені умови поставки «блакитного палива» з Російської Федерації в Європейський Союз через Україну з 1 січня 2020 року. Більш того, у Зеленського переконані в тому, що газ на зиму їм потрібно закуповувати саме зараз, так як ціни на ринку Європи знизилися. Також у команді Володимира Зеленського підкреслили: «Ми розраховуємо на співпрацю з урядом і втілення зважених і своєчасних рішень, які узгоджувалися з Євросоюзом, Сполученими Штатами Америки, а також іншими партнерами. Ми забезпечимо спільними зусиллями стільки газу для українців, скільки їм буде потрібно».

У новообраного президента також підкреслили, що наша країна дає гарантію на надійне транспортування «блакитного палива» за європейськими правилами, але для цього потрібно створити незалежного оператора газотранспортної системи. І такий процес завершиться в поточному році, проте не будь-якою ціною і далеко не в інтересах окремих політичних сил.

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