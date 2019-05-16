ДБР покриває виробників фальсифікованих продуктів харчування

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти слідчих Білоцерківського відділу поліції, які виявили на території одного з підприємств Умані підпільний цех з виробництва фальсифікату харчової продукції та сировини.

Про це повідомила президент громадської організації «Ліга громадського контролю» Надія Омельянчик.

В антисанітарних умовах в цеху підробляли сухе молоко, яєчний порошок і какао. Замість сухого молока шахраї змішували крохмаль з небезпечними хімічними сумішами, замість яєчного порошку – борошно, а какао виготовлялося з перемеленої лушпайки какао і не містило какао-бобів. Проведена експертиза підтвердила, що подібні суміші небезпечні для життя і здоров’я.

На мішки з фальсифікатом зловмисники клеїли етикетки відомих українських виробників.

За результатами розслідування та обшуків поліція відкрила кримінальне провадження за шахрайство групою осіб за попередньою змовою у великому розмірі. Організатором незаконного виробництва виявився 35-річний киянин. Було заарештовано обладнання, сировина та готова продукція.

Як встановили правоохоронці в ході розслідування, обладнання підпільного цеху фігурує в іншій кримінальній справі. У 2016 році харківські поліцейські на території одного з харківських підприємств виявили цех по підробці харчової продукції.

Одночасно такий же підпільний цех під тим же керівництвом був виявлений у Василькові, на території підсобного господарства СБУ. Арештоване обладнання було передано на відповідальне зберігання одному з фігурантів харківського справи. Саме це обладнання білоцерківські правоохоронці влітку 2018-го знайшли в Умані.

Дивним чином суд прийняв незаконне рішення про повернення «власнику» обладнання та товару. Шахраям повернули близько 100 тонн небезпечних сумішей, а обладнання відправили в Харків, де воно офіційно начебто перебуває під арештом.

За словами Надії Омельянчик, такі дії суду та ДБР не лише протиправні, а й ставлять під загрозу життя і здоров’я тисяч українців, які будуть споживати підроблену харчову продукцію.