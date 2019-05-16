«Укрпошта» хоче замінити відділення в невеликих селах на машини

Експеримент з впровадження мобільних відділень в Чернігівській області виявився вдалим, тому його збираються продовжити і залучити до експерименту інші області. За інформацією Смілянського, поштові відділення в селах, де проживає менше 2 тис. людей, завжди будуть збитковими.

«Я вважаю, що це єдиний спосіб повністю покрити територію України. Тому що поштові відділення у селах, в яких проживає менше 2 тисяч населення, завжди будуть збиткові. Тому, по-хорошому, цей проект повинен бути розширений на всю територію України», — сказав Ігор Смілянський.

Щоб повністю перекрити потреби, в Чернігівській області закупили 138 машин і з нуля набрали персонал. Вартість цього проекту склала близько 80 млн грн. Щоб продовжити проект з пересувних відділень, необхідні інвестиції, однак зараз їх немає. Смілянський стверджує, що один з міжнародних банків готовий видати кредит на суму 800 млн грн під низькі відсотки.

У пріоритеті на впровадження проекту поки залишаються Київська, Вінницька та Полтавська області.