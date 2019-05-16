Верховная Рада отменила штрафы для Евробляхеров ещё на 3 месяца

Сегодня, 16 мая, Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто на еврономерах на три месяца. Это предусмотрено законопроектом № 8371. За проголосовали 236 нардепов.

Поправки с голоса озвучила нардеп от БПП, глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

“В связи с тем, что сегодня мы провели внеочередное заседание комитета и учли просьбы об отсрочке применения закона 2612 еще на 90 дней, в пунктах 9.2 и 9.3 раздела 21 заключительные и переходные положения Таможенного кодекса Украины и в пункте 1 раздела 2 заключительных положениях закона Украины 2612 от 23.11.2018 года цифры 180 заменить цифрами 270”, – сказала Южанина.

Таким образом, штрафы начнут действовать с 24 августа, уточнила председатель налогового комитета.

Читайте также: В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ЕВРОБЛЯХЕРОВ?

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз машины из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто с еврономерами вступил в силу 25 ноября 2018 года.

Льготный период растаможивания “евроблях” закончился 22 февраля.

С 24 мая те, кто вовремя не растаможил “євробляху”, должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн.

Какие штрафы у евробляхеров?

Уже с сегодняшнего дня полицейские могут останавливать владельцев евроблях, проверять регистрацию и предупреждать, что у них есть 7 дней для растаможки авто. После этого, их будут ждать большие штрафы. Максимальный – до 170 тысяч гривен. В частности, по букве закона, евробляхерам грозят такие штрафы:

за вождение машины на еврономерах с нарушением регистрации – 8 500 грн;

повторное за год вождение “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Источник: 112ua

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram. Подписывайтесь!