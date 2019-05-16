Непалець встановив світовий рекорд по сходжень на Еверест

Спортсмен завершив чергове сходження 15 травня о 07:50 за місцевим часом.
Ками Рита вперше піднявся на Еверест в 1994 році, свій передостанній підйом він скоїв 16 травня 2018 року.
Перед тим як відправитися до вершини гори, Рита заявив, що планує зупинитися після 25 сходжень.
Експрес-інформація по країні
Непал (Федеративна Демократична Республіка Непал) – держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Катманду
Найбільше місто – Катманду
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 140 800 км2 (94-я в світі)
Населення – 28,51 млн чол. (46-я в світі)
Офіційний мову – непальської
Релігія – індуїзм
ІЛР – 0,548 (145-я в світі)
ВВП – $19,38 млрд (108-я в світі)
Валюта – непальська рупія
Межує з Індією, Китаєм
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Китай обмежить доступ альпіністів до Евересту.
За матеріалами «Кореспондент»
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