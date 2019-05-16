Інавгурація Зеленського відбудеться в День банкіра

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в День банківських працівників.

Сьогодні Верховна Рада не проголосувала за запропоновану Зеленським дату інавгурації та призначила день скаладання присяги 20 травня.

20 травня в Україні святкують професійне свято – День банківських працівників. Нагадаємо, у Зеленського запропонували виплатити Коломойському $2 млрд за ПриватБанк “взаємозаліком боргів”.

Також колишній власник “ПриватБанку” Ігор Коломойський заявив, що підтримує ідею продовження виконання Яковом Смолієм повноважень голови Національного банку України. Водночас, він закликав звільнити заступницю Смолія Катерину Рожкову.