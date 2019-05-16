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Тігіпко: Бізнес задоволений зміною президента

16.05.2019

Сергій Тігіпко вважає повільні темпи зростання ВВП України та тиск силових відомств на бізнес головними причинами поразки Петра Порошенка на президентських виборах.

Про це він заявив у Києві під час Міжнародної інвестиційної конференції, організованої компанією Concorde Capital.

«Задоволений бізнес зміною президента? Більшість – точно так.

Є як мінімум дві причини.

Всі розуміють, що 2,2% зростання ВВП [в першому кварталі 2019 року] – це просто поразка при всіх розмовах про макроекономічної стабільності, про ціни і т. д.

Це просто поразка для країни.

По-друге, починали начебто непогано, але десь рік тому всі силові міністерства і відомства як з ланцюга зірвалися», – зазначив він.

Тігіпко додав, що «всі силові міністерства і відомства, причетні до того, що президент програв».

«І правильно, що так сталося, тому що вони на це дуже добре попрацювали», – заявив він.

Нагадаю, Тігіпко був кандидатом у президенти в 2010 році. У першому турі він зайняв третє місце з 13,06% голосів, поступившись Юлії Тимошенко і Віктору Януковичу.

У 2010-2012 роках Тігіпко був віце-прем’єром в уряді Миколи Азарова.

Восени минулого року Тігіпко купив у Порошенка за $300 млн завод «Кузня на Рибальському» (колишня назва «Ленінська кузня»), через яке проводилися всілякі корупційні схеми.

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