Тігіпко: Бізнес задоволений зміною президента

Сергій Тігіпко вважає повільні темпи зростання ВВП України та тиск силових відомств на бізнес головними причинами поразки Петра Порошенка на президентських виборах.

Про це він заявив у Києві під час Міжнародної інвестиційної конференції, організованої компанією Concorde Capital.

«Задоволений бізнес зміною президента? Більшість – точно так.

Є як мінімум дві причини.

Всі розуміють, що 2,2% зростання ВВП [в першому кварталі 2019 року] – це просто поразка при всіх розмовах про макроекономічної стабільності, про ціни і т. д.

Це просто поразка для країни.

По-друге, починали начебто непогано, але десь рік тому всі силові міністерства і відомства як з ланцюга зірвалися», – зазначив він.

Тігіпко додав, що «всі силові міністерства і відомства, причетні до того, що президент програв».

«І правильно, що так сталося, тому що вони на це дуже добре попрацювали», – заявив він.

Нагадаю, Тігіпко був кандидатом у президенти в 2010 році. У першому турі він зайняв третє місце з 13,06% голосів, поступившись Юлії Тимошенко і Віктору Януковичу.

У 2010-2012 роках Тігіпко був віце-прем’єром в уряді Миколи Азарова.

Восени минулого року Тігіпко купив у Порошенка за $300 млн завод «Кузня на Рибальському» (колишня назва «Ленінська кузня»), через яке проводилися всілякі корупційні схеми.