У Зеленського розповіли, де візьмуть газ на опалювальний сезон

Україні потрібні надійні постачальники газу, заявляють у Зе-команді

Команда обраного президента Володимира Зеленського вважає, що Україні необхідно запасатися газом на майбутній опалювальний сезон вже зараз, а також шукати надійні джерела поставок палива. Про це повідомили в прес-службі політика.

«Сьогодні ціна на паливо значно нижче, тому логічно рішення: почати запасатися газом на майбутній опалювальний сезон. І більш того, необхідно мати надійні джерела поставок, особливо на тлі того, що досі не визначені умови поставок газу з Росії в ЄС через Україну з 1 січня 2020 року», — йдеться в повідомленні.

У команді заявили, що готові консультуватися з урядом для прийняття узгоджених з ЄС, США та іншими партнерами рішень, які забезпечать достатню кількість газу в будинках українців.

Також там додали, що Україна гарантує надійне транспортування газу за європейськими правилами, проте для цього потрібно створити незалежного оператора газотранспортної системи.

«Цей процес буде завершено в поточному році, але не будь-якою ціною і не в інтересах окремих політичних сил», — зазначили в команді новообраного президента.