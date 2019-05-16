Порошенко з подання Гордєєва давши звання тренеру, який працював в окупованому Криму

Призначення Сергія Шевченка на посаду тренера спершу дуже агресивно противилися фанати «Таврії»

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України» тренерові футбольного клубу «Таврія» Сергієві Шевченку.

Відповідне повідомлення з’єднання явилося на сайті клубу.

«За клопотанням голови Херсонської обласної федерації футболу Андрея Гордєєва, тренеру футбольного клубу «Таврія» Сімферополь Сергію Шевченку президент України Петро Порошенко своїм указом присвоїв звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України», — йдеться у новині. — В указі Петра Порошенка №188/2019 від 4 травня зазначено, що почесне звання присвоєно «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Сергій Шевченко очолив відроджений ФК «Таврія», який базується в Бериславі на Херсонщині, влітку 2016-го. Тоді проти цього, ініційованого почесним президентом клубу, народним депутатом від БПП Сергієм Куніциним призначення рішуче виступив ультрас. Причина — до переїзду на материкову частину України Шевченко працював у чемпіонаті окупованого Новини, із сімферопольським клубом, який посіпаки окупантів назвали ТСК.

«Ми цілком вітаємо новину про відродження нашої сімферопольської «Таврії» у чемпіонаті України серед аматорів і дякуємо всім причетним до цієї події, — розпочали тоді ультрас заяву, розміщену на пабліку в «Фейсбуку». — Але нас турбує і вкрай обурює інформація, яка з’єднання явилася, що команду може очолити Сергій Шевченко — тренер, який має громадянство країни, що окупувала Крим і міста на Сході України, країни, яка щодня вбиває наших співгромадян.

Сергій Шевченко під час окупації півострова вже встиг і не погребував побувати біля керма фейкового клубу ТСК, створеного у Сімферополі і представленого кримській громадськості, як відроджена «Таврія», парадоксально тільки, що була знищена своїми ж руками. Курс ТСК був від початку спрямований на виступи в російському чемпіонаті, але своєчасна реакція української сторони і УЄФА змінила і риторику окупанта — тепер це називається Всекримським футболом, в дійсності — внутрішнім регіональним футболом без майбутнього. Паралельно зі зміною орієнтирів кримського футболу плив за течією і Сергій Шевченко, який виступає у першості Росії з футболу, тім самим де-факто підтримавши окупацію Криму, в тій годину як вболівальники «Таврії» змушені були покинути свої будинки, а деякі піти на фронт захищати свою країну від окупанта.

Ми звертаємося до керівніцтва «Таврії» та Федерації футболу України звернути увагу на ситуацію, що склалася і не допустити появи в нашому клубі і в українському футболі посібника окупантів. Ми ні в якому разі не хочемо своєю заявою зашкодити крихкому процесу відродження клубу, а лише просимо дотримати морально-етичні норми при призначенні головного тренера, що б не кидати тіні на хороший почин, а також уникнути конфліктів у майбутньому».

Ніхто тоді до слів ультрас не дослухався. Шевченка працює з друголіговою «Таврією» понині. І фанати теж дивним чином втихомирилися.