В Ризі затримали українців-контрабандистів

В міжнародному аеропорту “Рига” затримали 4 українців, які перевозили 400 тисяч євро і 500 тисяч доларів готівкою. Гроші виявили у ручних поклажах цих людей.

До Риги громадяни України прилетіли приватним рейсом з Одеси. Перевірку сумок цих людей здійснювали в рамках інформації про можливі ризики переміщення через держкордон Латвії великих сум готівки і надання неправдивих даних про декларацію цих грошей. Про це інформує Delfi з посиланням на латвійську Службу держдоходів.

В ручній поклажі громадянина України 1954 року народження знайшли і вилучили 200 тисяч доларів США готівкою. В сумці іншого українця 1987 року народження знайшли і вилучили 300 тисяч доларів. В українки 1977 року народження з того ж таки приватного рейсу вилучили 100 тисяч євро, а у ще одного українця 1950 року народження – 300 тисяч євро.

Проти цих осіб у Латвії вже відкрили 4 кримінальні провадження. У Службі держдоходів країни припускають, що принаймні один із затриманих пов’язаний із організованою злочинністю.

Джерело: 24 канал