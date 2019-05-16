WhatsApp ніколи не буде безпечним мессенджером. – Павло Дуров

Творець Telegram Павло Дуров опублікував статтю з критикою WhatsApp. На його думку, цей месенджер не є, ніколи не був і не буде безпечним для користувачів.

Приводом для статті послужили останні новини про чергову уразливості в WhatsApp, що дозволяє встановити на смартфон шпигунський вірус за допомогою дзвінка. Павло нагадав, що це вже не перший подібний випадок з цим месенджером, тому дивуватися тут нема чому.

Основні моменти зі статті Павла Дурова:

У минулому році зловмисники вже знаходили лазівку для доступу до даних користувачів через вхідний відеодзвінок. Тоді хакери могли отримати повний доступ до всіх даних користувача на його смартфоні.

WhatsApp не тільки не розкриває свої вихідні коди, а й ускладнює їх аналіз. Telegram ж абсолютно прозорий, всі його коди доступні у відкритому доступі.

WhatsApp цілком може мати «чорний вхід» для спецслужб, через який всі дані і листування користувачів можуть контролюватися органами різних країн. З Telegram ж ФБР намагалося зв’язатися неодноразово, але все безуспішно.

WhatsApp створений і працює в США вже 10 років, не викликаючи жодних претензій з боку спецслужб. Більш того, його не блокують в Ірані і Росії, де заборонений Telegram, що може вказувати на те, що влада цих країн може шпигувати за своїми громадянами саме через WhatsApp.

Початок роботи над Telegram в 2012 році стало відповіддю на тиск з боку російської влади. Тоді повідомлення в WhatsApp передавалися відкритим текстом, що здавалося справжнім божевіллям.

Доданий пізніше шифрування було лише маркетинговим прийомом. Ключі для дешифрування були як мінімум у кількох урядів, включаючи російське.

Три роки тому WhatsApp оголосив, що впровадив наскрізне шифрування, щоб «жодна третя сторона не могла отримати доступ до повідомлень». Введення цього нововведення збіглося з просуванням резервного копіювання чатів в хмарі. При цьому WhatsApp не сказав своїм користувачам, що їх резервні копії, як раз, не мають аналогічної захисту і можуть бути доступні хакерам і правоохоронним органам.

Метадані, згенеровані користувачами WhatsApp – журнали, які описують, хто, з ким і коли спілкувався, – у великих обсягах передаються в усі види агентств материнської компанії, тобто в Facebook.

Багато людей не можуть перестати використовувати WhatsApp, так як їх друзі і сім’я все ще там. Це означає, що Telegram працює недостатньо добре, щоб переконати людей переключитися. Більшість інтернет-користувачів як і раніше знаходяться в заручниках імперії Facebook / WhatsApp / Instagram.

Я розумію небажання засновників WhatsApp надавати більше інформації – не просто піддавати ризику ваш комфорт. Кілька років тому мені довелося покинути свою країну після відмови дотримуватися санкціонованих державою порушеннь конфіденційності користувачів ВКонтакте. Це було неприємно. Але зроблю я щось подібне знову? Охоче. Кожен з нас рано чи пізно помре, але ми як вид залишимося на деякий час. Ось чому я думаю, що накопичення грошей, слави чи влади не має значення. Служіння людству – єдине, що дійсно має значення в довгостроковій перспективі.

Джерело: РІК