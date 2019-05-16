WhatsApp ніколи не буде безпечним мессенджером. – Павло Дуров

Творець Telegram Павло Дуров опублікував статтю з критикою WhatsApp. На його думку, цей месенджер не є, ніколи не був і не буде безпечним для користувачів.
Приводом для статті послужили останні новини про чергову уразливості в WhatsApp, що дозволяє встановити на смартфон шпигунський вірус за допомогою дзвінка. Павло нагадав, що це вже не перший подібний випадок з цим месенджером, тому дивуватися тут нема чому.
Основні моменти зі статті Павла Дурова:
- У минулому році зловмисники вже знаходили лазівку для доступу до даних користувачів через вхідний відеодзвінок. Тоді хакери могли отримати повний доступ до всіх даних користувача на його смартфоні.
- WhatsApp не тільки не розкриває свої вихідні коди, а й ускладнює їх аналіз. Telegram ж абсолютно прозорий, всі його коди доступні у відкритому доступі.
- WhatsApp цілком може мати «чорний вхід» для спецслужб, через який всі дані і листування користувачів можуть контролюватися органами різних країн. З Telegram ж ФБР намагалося зв’язатися неодноразово, але все безуспішно.
- WhatsApp створений і працює в США вже 10 років, не викликаючи жодних претензій з боку спецслужб. Більш того, його не блокують в Ірані і Росії, де заборонений Telegram, що може вказувати на те, що влада цих країн може шпигувати за своїми громадянами саме через WhatsApp.
- Початок роботи над Telegram в 2012 році стало відповіддю на тиск з боку російської влади. Тоді повідомлення в WhatsApp передавалися відкритим текстом, що здавалося справжнім божевіллям.
- Доданий пізніше шифрування було лише маркетинговим прийомом. Ключі для дешифрування були як мінімум у кількох урядів, включаючи російське.
- Три роки тому WhatsApp оголосив, що впровадив наскрізне шифрування, щоб «жодна третя сторона не могла отримати доступ до повідомлень». Введення цього нововведення збіглося з просуванням резервного копіювання чатів в хмарі. При цьому WhatsApp не сказав своїм користувачам, що їх резервні копії, як раз, не мають аналогічної захисту і можуть бути доступні хакерам і правоохоронним органам.
- Метадані, згенеровані користувачами WhatsApp – журнали, які описують, хто, з ким і коли спілкувався, – у великих обсягах передаються в усі види агентств материнської компанії, тобто в Facebook.
- Багато людей не можуть перестати використовувати WhatsApp, так як їх друзі і сім’я все ще там. Це означає, що Telegram працює недостатньо добре, щоб переконати людей переключитися. Більшість інтернет-користувачів як і раніше знаходяться в заручниках імперії Facebook / WhatsApp / Instagram.
Я розумію небажання засновників WhatsApp надавати більше інформації – не просто піддавати ризику ваш комфорт. Кілька років тому мені довелося покинути свою країну після відмови дотримуватися санкціонованих державою порушеннь конфіденційності користувачів ВКонтакте. Це було неприємно. Але зроблю я щось подібне знову? Охоче. Кожен з нас рано чи пізно помре, але ми як вид залишимося на деякий час. Ось чому я думаю, що накопичення грошей, слави чи влади не має значення. Служіння людству – єдине, що дійсно має значення в довгостроковій перспективі.
Джерело: РІК