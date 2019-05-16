У селі під Києвом СБУ зірвала розпалювання африканських конфліктів

Служба безпеки України виявила арсенал обладнання для стрільби авіаційними ракетами в селі Новосілки (Київська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

“Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 виявили місце незаконного зберігання арсеналу військового авіаційного озброєння”, — сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що жителі столиці зберігали в одному з приватних будинків у селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили на території домоволодіння 6 уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С-5, призначеними для використання на винищувачах типу Міг-21, винищувачах-бомбардувальниках типу Міг-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі 24.

За оперативною інформацією спецслужби, виявлене озброєння фігуранти справи планували незаконно вивезти з країни Африки для використання у військових конфліктах.

У результаті вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію товарів військового призначення в країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради безпеки Організації об’єднаних Націй.

За висновком експертів, протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння з-за недотримання міжнародних норм і пригрозила введенням санкцій щодо країни.