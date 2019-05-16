Білоруський журналіст заявив, що його можуть вбити російські спецслужби

Редактор білоруської служби міжнародного розвідувального співтовариства «InformNapalm» Денис Івашин вважає, що його можуть вбити російські спецслужби.

Як повідомляє Белсат, за словами Дениса Івашина, деякі російські ресурси вже місяць ведуть пропагандистську кампанію з метою очорнити і дискредитувати його ім’я. За нею можуть стояти російські спецслужби, вважає журналіст.

Щоб зменшити можливість викрадення або вбивства російськими силовиками», Івашин заявляє, що не планує відвідувати територію Росії до повної ліквідації путінського режиму.

«Не маю жодних суїцидальних нахилів. Фізично і психічно здорова. Своє життя дуже люблю і ціную, значну частину її присвячую саме посилення національної безпеки Білорусі, бачу в цьому свою роль як журналіста і життєву місію як патріота», – продовжив Івашин.

«Російська інформаційна операція проти мене відбувається на тлі значного загострення російсько-білоруських відносин, відкликання посла РФ Бабича, торговельно-економічної війни, неприхованих устремлінь Росії остаточно поглинути Білорусь під прикриттям повноцінного розгортання проекту Союзної держави. Ми маємо пряму загрозу втрати суверенітету і незалежності Білорусі. Агресивні дії РФ проти моєї особистості – лише один з безлічі кроків реалізації цієї загрози», – додав журналіст.

На думку Івашина, російська дезінформація в його бік є найкращим показник його ефективності та успішності. Журналіст обіцяє не припиняти свою діяльність.