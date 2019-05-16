У мережі показали як близький соратник Вакарчука підтримував Порошенко

Український артист Святослав Вакарчук 16 травня представив свою політичну силу – «Голос», з якою він піде на парламентські вибори. Один з членів нової команди «Голоси» Ярослав Юрчишин під час президентських виборів критикував Володимира Зеленського і підтримував чинного президента Петра Порошенка.

У березні антикорупціонер Юрчишин на своїй сторінці в Facebook написав, що на президентських виборах буде голосувати за Петра Порошенка. Крім того, він додав підпис #НеГолосуюПоПриколу до свого аватару в соцмережі.

На питання журналіста про те, як антикорупційна діяльність може узгоджуватися з підтримкою діючого президента, Юрчишин точної відповіді не дав, лише сказав: «Політика — це завжди вибір з можливого. Навряд чи можна ідеалізувати одного чи іншого кандидата. Але я, як людина консервативних цінностей, більш схильний до… тобто якщо виступати за зміни, то за ті, які я розумію і які можу оцінити».