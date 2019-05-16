Більшість українців позитивно ставляться до Лукашенка

53% українців позитивно ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

11,7% респондентів відповіли, що негативно ставляться до президента сусідньої держави. Ще 30,5% опитаних нейтрально оцінюють діяльність Лукашенка.

Також в українців подали напругу про ставлення до канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Як з’єднання ясувалося, до Меркель позитивно ставляться 41,3% громадян України, а до Трампа – 22,6%. Найменш популярний серед українців Путін – лише 12,6% респондентів відповіли, що ставляться до нього позитивно.