Розкрито моторошне вбивство сім’ї фермерів у Вінницькій області

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві фермерів у Барському районі, яке відбулося 9 травня. Про це повідомляє управління Нацполиции у Вінницькій області у четвер, 16 травня.

Зазначається, що злочин стався 9 травня близько 5:00 ранку. Місцевих фермерів, які були подружжям, працівники місцевого сільськогосподарського підприємства знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.

Камери спостереження у дворі домогосподарства загиблих зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя.

Правоохоронці відпрацювали коло спілкування потерпілих і всі можливі версії, зупинившись на ключовий – вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, в двох кілометрах від будинку загиблих поліцейські знайшли сейф зі слідами злому, в якому було кілька сотень доларів.

«На підставі зібраної інформації та оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його на території однієї з областей. Надалі в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливські рушниці – гладкоствольна та нарізна, з яких були здійснені смертельні постріли», – розповіли в поліції.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного і його родичів вилучені речові докази, що свідчать про його причетність до скоєння подвійного вбивства.

Також вилучено близько 300 тисяч гривень в національній та іноземній валюті. За попередньою інформацією, зловмисник привласнив більше мільйона гривень з будинку фермерів.

«29-річний затриманий – житель міста Бар, працював охоронцем ставка і підробляв вантажними перевезеннями. Зокрема, його наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про успішне фермерському господарстві і вирішив вбити господарів і привласнити їхні гроші», – додали в поліції.