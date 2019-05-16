Навальний розповів про британської нерухомості спонсора будівництва храму в ЕКБ

Опозиціонер Олексій Навальний розмістив у своєму блозі пост і записав відеоролик, присвятивши їх одному з двох головних спонсорів будівництва храму в Єкатеринбурзі, проти зведення якого на місці скверу активно протестують городяни.

Мова йде про олігарха Ігоря Алтушкине, який є власником “Російської мідної компанії” (РМК) і займає 25-е місце в російському рейтингу Forbes. Як зазначає Навальний, Алтушкін активно спонсорує партію “Єдина Росія” і має хороші неформальні відносини з владою. Дружина Ігоря Алтушкина Тетяна очолює фінансовану чоловіком православну гімназію під назвою “Російська Класична Школа”, де дітей вчать писати гусячим пір’ям, а програма викладається за переизданным радянськими підручниками. Також Алтушкина виступає проти “ліберальної вакханалії” в сучасному російському освіті.

Навальний порівнює подружжя Алтушкиных з дворянами, які відносяться до простих людей як до холопам. “І тут, шановне сімейство Алтушкиных, я змушений процитувати вам вашу улюблену книгу — Біблію: “назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня”, – пише опозиціонер.

Згідно з даними очолюваного Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК), Алтушкін і його дружина володіють окремо в престижному районі Лондона вартістю 15-17 млн фунтів стерлінгів, хоча з урахуванням ремонту вартість особняка повинна бути вище. На сусідній вулиці живе сім’я Девіда Бекхема, яка купила такий же будинок за 31 млн фунтів.

В п’ятиповерховому будинку налічується 10 або 12 спалень, є кінотеатр, ліфт, басейн, тренажерний зал, спа-зона, студія для танців і кімнати для прислуги. Судячи із записів на сайті місцевої ради, Алтушкины законослухняно узгодять різні зміни в будинку з міською владою. Так, вони просили дозволу поміняти плитку та гаражні двері, а також змінити паркан, щоб ділянка гірше видно з вулиці.

Також в ФБК з’ясували, що Тетяна Алтушкина має британське громадянство: з 2011-2018 роки вона справно реєструється в місцевому реєстрі виборців, куди можуть потрапити тільки британські піддані. Її чоловік в цих списках не значиться, але, за словами Навального, це не означає, що у Ігоря Алтушкина немає британського громадянства. “Цілком може бути. Ми використовуємо список тих, хто зареєструвався як виборець. Абсолютно спокійно можна мати громадянство, але не реєструватися. Що стосується шістьох дітей, їм британське громадянство покладається автоматично”, – пише Навальний.

Знайшли лондонський будинок і британське громадянство сім’ї Алтушкина. Це будівельник храму в Єкатеринбурзі і господар православних бійців, “охороняють” сквер від людей. https://t.co/3duVAgslmupic.twitter.com/5SL4S8Nq1A — Відділ розслідувань (@otdel_r) 16 травня 2019 р.

Крім того, в ФБК знайшли неподалік від особняка Алтушкиных п’ятикімнатну квартиру, якій одноосібно володіє Тетяна Алтушкина. Вартість цієї квартири Навальний і його колеги оцінили в 1,5-2 млн фунтів.

Враховуючи, що будь-яка людина, що вміє користуватися інтернетом, буквально за кілька кліків знайде інформацію і про англійською громадянство дружини Алтушкина, і про нерухомість, стає зрозуміло, чому вона так притаплює за децифровизацию освіти і навчання письма гусячим пером — Bob Farber (@Bobchensk) 16 травня 2019 р.

“Сім’я Алтушкиных, як бачимо, живе на дві країни. Прийняла громадянство і клянеться у лояльності двом країнам. Мають повне право. Але тільки дуже негарно, що в жодній країні ви звертаєтеся зі всіма, як зі своєю прислугою, а в іншій країні ви сумлінно виконуєте закони, тому що знаєте — за десяту частку того, що ви творите на Уралі і в Єкатеринбурзі, і в Челябінську, — там вас просто у в’язницю моментально посадять”, – підсумовує Навальний і пропонує Ігорю Алтушкину перенести будівництво спірного храму на одну з ділянок, що належать “Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК), глава якої Андрій Козіцин є партнером Алтушкина і також фінансує проект храму святої Катерини.