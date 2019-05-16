У Сирії обстріляли табір біженців

Удар був нанесений під час іфтару.

У Сирії в результаті артилерійського обстрілу по табору палестинських біженців у передмісті Алеппо Нейраб загинули щонайменше 10 мирних жителів.

За даними ООН, ще 30 людей отримали поранення.

Удар був нанесений під час іфтару – вечірнього прийому їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан.

“По мірі того, як родини збиралися на розговіння, кілька ракет вразили густонаселений табір палестинських біженців у Нейраби, Алеппо”, – йдеться в заяві Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям.

Серед убитих – четверо дітей, молодшому з яких було всього шість років. Деякі постраждалі перебувають у критичному стані.