У Москві жорстоко побили засиділися в туалеті співробітників спецслужб Росії

У Москві в туалеті одного з барів були побиті двоє працівників одного з силових відомств, передає телеграм-канал Baza. Зазначається, що напад на них сталося несподівано атакували кричали, що ті занадто довго сиділи в туалеті. Порушено кримінальну справу.

Один із співробітників спецслужб отримав удар в обличчя відразу, як тільки вийшов з туалету. Постраждалий запитав, за що його б’ють. Йому відповіли: «Скільки можна там сидіти?» Про все це розповів Telegram-канал Baza.

За одного заступився інший співробітник відомства, бійка перейшла на вулицю. В результаті бійки вмешавшийся другий працівник отримав травми голови, у нього зламана щелепа. Спочатку піддався побиттю відбувся більш легкими пораненнями. Зараз ведеться розшук нападників порушено кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень.