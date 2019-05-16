Данилко незадоволений організацією Євробачення у Тель-Авіві

Вже скоро у Тель-Авіві розпочнеться другий півфінал конкурсу “Євробачення-2019”. Скоріше за все, у його інтервалах виступить наша Вєрка Сердючка.

Попри те, що Вєрка стала єдиною українкою, яка сьогодні змусить знову Європу говорити про Україну, тим не менше актор, який грає зірку, Андрій Данилко не надто у захваті від організації музичного змагання.

За словами Данилка, безлад усюди однаковий, а цього разу він – на івриті.

“Розумію, що велика завантаженість, всі зайняті, ми не конкурсанти, а гості, але все-таки можна все побудувати чітко – так, щоб людина відповідала за своє певне питання. Все! Щоб ми нікого не просили, не смикали, що повинна приїхати машина, щоб ми не запізнювалися на якісь заходи. Вчора нас на заході мало не розчавили – всі стояли з розкритими ротами. Вони на нас дивилися як глядачі, а не як організатори! А хочеться, щоб організатори займалися своєю справою: запускали людей, випускали, щоб ніхто нікого не задавив”, – розповів Андрій, пише “КП” в Україні”.

Також артист зізнався, що його сильно дратує те, що всі вважають, що він так і в житті ходить – з зіркою на голові і в сріблястому костюмі.

“Їм здається, зірка на голові – це легко, вони не розуміють, що цього персонажа грає жива людина. Так само, як і Інна – маму Сердючки. Виступати в таких костюмах, як ми з Інною, з накладними животами або цицьками дуже важко. Тим більше, в Ізраїлі, де стоїть спека”, – додав Данилко.

Окрім того Андрій залишився не у захваті від місцевої перукарні, куди зайшов підстригтися. Артиста одразу впізнали і почали вмикати пісні Сердючки.

“Обирали перукарню без назви типу “Світлана”, тому що “Світлана” – це точно щось наше. Знайшли ніби нормальну. Боже, вони як дізналися, що це я, одразу включили Dancing, “Все будет хорошо”. Я навіть просив їх вимкнути. А вони – як діти. Вели себе настільки нетактовно, що я вже не міг дочекатися, коли ця стрижка закінчиться.”, – зізнався Андрій.

Джерело: ТСН