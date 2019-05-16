Чи мають право корупціонери одягати вишиванку? — Тимошенко

Сьогодні одягають вишиванку майже все. І багатьох це обурює. Мовляв, корупціонери і чиновники не мають права ганьбити наші символи…

Дуже гарний день. День української вишиванки.

Про це пише сьогодні у Фейсбуці лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Наша вишивка дуже давня. Я бачила сорочку з Черкаської області, всіяну «свастям» — праарийскими символами Сонця. Мені показували вишиванку з центральної Африки «подільськими мотивами» і стародавню індійську сорочку, прикрашену орнаментом «з Ніжина»…

Такі «хрестики», «півники», «ромби» — є, мабуть, у кожного народу, у кожної нації, кожної культури. Тому що це поза часом. Це графічні символи ДНК нації і таємний стародавній «штрих-код» народу. Але, ймовірно, тільки у нас вишиванка стала символом боротьби, незламності нації, непокірності і прагнення до свободи. Надіти сорочку — це був виклик і акт певної громадянської мужності. Я — українка!

Сьогодні одягають вишиванку майже все. І багатьох це обурює. Мовляв, корупціонери і чиновники не мають права ганьбити наші символи…

А я за те, щоб носили. Нехай надягають.

Мені здається, що у вишитій сорочці людина стає хоча б на йоту чистіше в помислах і діях. Вишита сорочка — це наша сила і наш оберіг! Вона удосконалює душу і пом’якшує серця, змушує замислитися над долею України.

Вітаю всіх з Днем вишиванки.

Будьте красивими всі сьогодні :).

Я також одягла свою улюблену вишиванку на роботу.

«Червоний — то любов, а чорний — це печаль!» Нехай у всіх у нас буде більше в житті кохання, любові, краси. І як можна менше — смутку!

Доброго дня всім!