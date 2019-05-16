Гонтарєва завдала економіці України більшої шкоди, ніж Путін — банкіри

Колишні власники збанкрутілих банків звинуватили екс-главу НБУ Валерій Гонтареву в непрофесіоналізмі і нанесенні величезної шкоди Україні.

«Я впевнений, що історія дасть оцінку чолі Нацбанку, яка завдала більше шкоди, ніж Путін, економіці нашої держави», — сказав колишній власник VAB банку.

«Це можна в цифрах все порахувати», — запевнив він.

«Повинен був зачинятися банк «Фінанси та кредит»? Ні, не повинен.

В день, коли його закрили, на рахунку було 600 мільйонів гривень», — зазначив Жеваго.

«Якась віжка незрозуміла під хвіст потрапила Гонтарєвої», — вважає Жеваго.

«Найбільші банки не можуть бути помоечными. Це говорить про те, що регулятор недорабатывал», — він звинуватив НБУ у непрофесіоналізмі.

Тому закон був прийнятий ще в 2015 році про кримінальної відповідальності акціонерів», — відповіла Гонтарєва в телефонному повідомленні, яке зачитали учасникам конференції.