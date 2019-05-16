З команди Порошенко пішов ще один відомий політик

Команда Петра Порошенка почала покидати Адміністрацію президента після рішення про призначення дати інавгурації Володимира Зеленського.

Як стало відомо, у четвер, 16 травня, заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв подав заяву про відставку.

Поки мова йде тільки про заяву, однак джерело впевнений, що його задовольнить поки ще чинний президент Порошенко.

Представники команди чинного президента пояснили, що звільняють Адміністрацію для помічників Володимира Зеленського.

«Ми відкриваємо простір для нової команди», — зазначили в АП.

Костянтин Єлісєєв був призначений заступником глави АП у липні 2015 року і займався зовнішньополітичний напрям. До цього він більше п’яти років був послом України при Євросоюзі.

Раніше ми писали про те, що в Україні назрів конфлікт між інститутом президентства і парламентом

Про це у відео-інтерв’ю заявив політолог Владислав Дзивидзинский.

За його словами, на сьогодні Україна заглиблюється в кризу двох головних державних інститутів. Незважаючи на те, що система парламентсько-президентська, конфлікт і навіть протистояння гілок влади ускладнює реалізацію суспільних запитів.

«Конфлікт між інститутом президентства, досі очолюваним Петром Порошенком, який публічно заявляє, що готовий покинути офіс, але з кожним днем намагається зробити все більше речей, які не встиг зробити за п’ять років, та іншою гілкою влади — парламентом.

Який в свою чергу правдами і неправдами намагається створити незрозумілу ситуацію, для того, щоб ми так і не могли дочекатися інавгурації президента і всіх тих змін, які суспільство однозначно бажає», — говорить Дзивидзинский.

Також політолог вважає, що підтримка парламенту в суспільстві надзвичайно низька. Це теж вносить дисбаланс, адже підтримка новообраного президента навпаки рекордно висока.