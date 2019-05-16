АМКУ дозволив “Добробут” Ігоря Мазепи купити понад 50% компанії “Борис”

Антимонопольний комітет дозволив входить у групу компаній “Добробут” компанії “Satumco Limited”(Кіпр) придбати понад 50%, яка надає медичні послуги компанії “Борис”(Київ).

Згідно з повідомленням, АМКУ провів дослідження і опитування конкурентів компаній на ринку послуг медичної допомоги.

В ході дослідження комітет встановив, що сукупна частка учасників концентрації на ринку медичної допомоги в межах міста Києва за підсумками 2016-2017 років і першого півріччя 2018 року не перевищує 35%. Відзначається, що київський ринок медичної допомоги є висококонкурентним.

Дослідженням також встановлено, що на зазначеному ринку ціни учасників концентрації не суттєво відрізняються від цін на аналогічні базові послуги їх основних конкурентів.

Також антимонопольний комітет помітив тенденцію постійного розвитку та збільшення кількості приватних закладів охорони здоров’я.

В таких умовах нові гравці можуть увійти на ринок в короткі терміни і без значних витрат.

Нагадаємо, мережа медичних центрів “Добробут” через кіпрську Satumco Limited належить інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і співвласникові мережі магазинів “Люксоптика” Олегу Калашникову. Вони придбали “Добробут” в 2014 році бізнесмена і депутата БПП Руслана Демчака.