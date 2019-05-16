Підготовка повним ходом: депутати Ради очікують дострокових виборів

Верховна Рада дуже довго тягнула з датою інавгурації новообраного президента Зеленського. Однак він все-таки притиснув депутатів до стінки. Дату передачі довелося призначити на 20 травня. Всі прохання Зеленського призначити інавгурацію 19 травня так чи інакше були відхилені.

Після того, як команда Зе опублікувала на ютубі видеопетицию про розпуск Ради, парламент, по всій видимості, став всерйоз цього побоюватися. До речі, тільки 4% громадян України довіряє чинним депутатам. Інші висловили свою недовіру до влади і позитивно підтримали ініціативу розпустити парламент. Новоспечений лідер України обіцяв в першу чергу звернути увагу на це питання, якщо ролик набере мільйон переглядів.

Судячи з усього, побоюючись розпуску, Рада навмисно затягувала з рішенням про дату інавгурації. Адже за законодавством України президент має право відправити парламент у відставку якщо строк закінчення повноважень не досяг півроку. Влада нинішніх депутатів перестане діяти 27 травня. Відповідно, у Зеленського є можливість до 27 травня Раду все-таки розпустити.

Про можливий розпуск також заявляв міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він закликав розпочати підготовку до дострокових виборів, працювати з електоратом. Швидше за все, над парламентом України нависла реальна загроза. Особливо якщо ролик з видеопетицией набере мільйон переглядів. Зараз відео переглянуло вже 680 тисяч чоловік.