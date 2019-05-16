Столичного екс-чиновника повідомили про підозру у реєстрації на себе 8 неіснуючих квартир

Колишньому столичного чиновника, пов’язаного з екс-мером Києва Леонідом Черновецьким, а нині керівнику ТОВ “Укржилстрой” Роману Гладуняку повідомлено про підозру у тому, що він на підставі підроблених документів зареєстрував 8 неіснуючих квартир, які нібито утворилися в результаті переобладнання горища на мансардний поверх будинку, розташованого по вул. Паньківській в Києві, з метою подальшого власного збагачення.

Згідно з даними прокуратури, підробивши розпорядження Голосіївської РДА, чоловік узаконив право розпорядження та користування зазначеним майном і зареєстрував за собою право власності на всі “нові” квартири.

У подальшому, не маючи дозвільної документації, зловмисник почав самовільне переобладнання горища під житлові квартири з метою їх подальшої реалізації і отримання грошової вигоди.

На сьогодні чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст. 356, 4 ч. ст. 358 КК України (самоправство та використання підроблених документів).

На незаконно відчужене майно накладено арешт. Досудове розслідування триває.

У січні що містобудівні умови та обмеження (ГУО) для проведення таких робіт столична влада не надавала. Більш того, за їх наданням ніхто не звертався.

Вказані неіснуючі квартири зареєстровані на право власності на Гладуняка Романа Миколайовича.

Роман Гладуняк є директором ПАТ “Київпроект” (*), керівником ТОВ “Укржилстрой” (**), ТОВ “Арікс” (***).

З липня 2015 року і орієнтовно до 2017 року Гладуняк був заступником гендиректора з фінансових питань і розвитку КО “Київзеленбуд” (****).

В часи, коли мером Києва був Леонід Черновецький, у 2007-2009 роках Гладуняк очолював комунальне “Київське інвестиційне агентство”, а в 2009-2011 роках — Головне управління контролю за благоустроєм КМДА.

Нагадаємо також, у 2007 році Київрада за мерства Леоніда Черновецького прийняв рішення, згідно з яким особняк художника і академіка Володимира Орловського повинен був піти в приватні руки. Так, згідно з цим рішенням, ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” повинно було відремонтувати кілька приміщень санаторію “Ялинка”. Натомість інвестору повинна бути передана вся територія і будівлі по вул. Гоголівській, 28, де і розташований будинок художника. Найближчим часом переселенців, які з 2014 року проживають на вул. Гоголівська, 28, можуть виселити.