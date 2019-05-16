У Мелітополі затримали інспектора поліції під час отримання $5000 за інформацію про викрадене військове майно.

Слідчі Мелітопольського теруправління ДБР за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією СБУ в Запорізькій області та ГУ контррозвідки СБУ викрили факт вимагання та одержання інспектором Мелітопольського відділу поліції коштів від військовослужбовця. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова_прокуратура Запорізького гарнізону.

За даними слідства, інспектор Мелітопольського відділу поліції ГУ Нацполіції у Запорізькій області вимагав у військовослужбовця $10 000 за інформацію про місцезнаходження майна, викраденого з військової частини А3840.

Військовослужбовець був матеріально відповідальний за вказане майно, тому був зацікавлений знайті його. Працівник поліції вийшов на нього з пропозицію купити інформацію. Звідки поліцейський дізнався де знаходиться викрадене і чи справді володів такою інформацією, слідчі ДБР ще з’єднання ясовують.