Гройсман прорекламував себе на 36 мільйонів за рахунок платників податків

Реклама уряду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у 2019 році коштувала українському бюджету майже 36 млн грн платників податків. Про це повідомляє громадський рух «ЧЕСНО».

Рекламна кампанія Гройсмана досить різноманітна. У неї входить і реклама в соціальних мережах, і на телеканалах, вивіски, білборди і газета. Також Гройсмана рекламували і за допомоги громадської організації.

Гасло

Навесні в уряді запустили гасло «Україна — це не просто місце на карті». Повідомляється, що це гасло просувається за рахунок бюджету.

«Перше — це використання адмінресурсу, друге — обхід прозорих правил фінансування діяльності політиків», — заявили в «ЧЕСНО».

«Урядовий кур’єр»

Відповідно до оголошення про тендер на «Prozorro», в 2019 році витрати на друк газети «Урядовий кур’єр» досягнуто 19,5 мільйона гривень. За даними «ЧЕСНО», це на 5 млн більше, ніж у минулому році.

Реклама «уряду Гройсмана» міститься у спеціальному випуску з назвою «Урядові новини». Гроші на друк газети виділяються з бюджету держави.

«На початку року в уряді повідомили, що на друк спецвипусків з рекламою Гройсмана витратили 1,8 мільйона гривень. Ці додатки до «Урядовому кур’єру» пристосовують до конкретним областям України «, — розповіли в «ЧЕСНО».

Повідомляється, що за доставку спецвипусків читачам було витрачено 3,5 мільйони гривень. А з травня по кінець 2019 року ціна за доставку підніметься вдвічі.

Реклама на білбордах

Згідно з умовами тендеру, реклама, оплачена з держбюджету, буде на білбордах до початку парламентських виборів. Більш того, з квітня до кінця липня буде коштувати 13,4 мільйона гривень, передає «ЧЕСНО». Також повідомляється, що в минулому році ціна за рекламу на бордах була практично вдвічі менше.

До витрат додається ще й реклама Кабінету міністрів у засобах масової інформації і все це за бюджетні гроші. В цьому році ціна такої реклами складає 2,3 млн грн, практично на мільйон дорожче, ніж в минулому році.

Громадська організація

«Крім витрати на рекламу коштів платників податків, навесні 2019 року з’явилися і приватні ініціативи щодо популяризації «уряду Гройсмана». Мова йде про громадську організацію «Громадський рух «Українська стратегія» та рекламної кампанії в Facebook сторінки «GoGro»», — заявили в «ЧЕСНО».

За словами активістів, ведення рекламної кампанії через громадську організацію — це спосіб уникнути прозорої звітності. У разі, якщо б розміщувалася реклама від імені партії, тоді НАПК перевіряла б інвесторів, які фінансують цю діяльність.

Соціальні мережі

Також активісти зазначають, що прем’єр-міністра України активно рекламують в соціальній мережі Facebook.

За даними «ЧЕСНО», у Facebook є сторінка — «GoGro». Її мета — «підтримувати проєвропейський курс уряду Гройсмана».

Телеканали

Єдиним бонусом для Гройсмана можуть бути телеканали, які періодично надають спікерам час в ефірі. Чи помічали ви коли-те, що Гройсмана та Парубія найчастіше запрошують на інтерв’ю?

Якщо підрахувати всі витрати на рекламну кампанію, то сума виходить досить значною — 35,94 млн грн і все це за рахунок платників податків.