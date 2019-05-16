Укрпошті не потрібна будівля Головпоштамту на Хрещатику

Будівлю можна продати й облаштувати там готель, вважає глава Укрпошти. Те ж стосується інших офісів компанії в обласних центрах.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський пропонує продати будівлю Головпоштамту на Хрещатику в Києві під готель. Про це він заявив у четвер, 16 травня, на презентації річного звіту Укрпошти, повідомляє Укрінформ.

“Головпоштамт нам не потрібен. Навіщо сидіти всій Укрпошті, в тому числі й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати, наприклад”, – сказав Смілянський.

Він зазначив, що якщо держава дасть згоду, то компанія продасть історичну будівлю і переїде в більш компактне приміщення в іншому районі столиці.

Смілянський зауважив, що те саме стосується й інших офісів Укрпошти в обласних центрах.

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