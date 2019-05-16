У Зеленського повідомили погані новини для власників домашніх сонячних станцій

Депутати, обговорюючи закон про електричної енергії, внесли виправлення, яка обнуляє «зелені» тарифи домашніх наземних сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт. Про це повідомляє експерт новообраного президента Володимира Зеленського з питань енергетики Андрій Герус в Facebook.

Експерт зазначив, що НКРЕКП індексує «зелені» тарифи до курсу євро, а також встановлює нові тарифи для СЕС. Згідно з правками в законі, в наступному кварталі для наземних СЕС тарифи встановлювати не будуть. Цей закон торкнеться і тих, у кого вже є СЕС.

«Тобто з наступного кварталу ні за яким тарифом не можна буде продавати таку електроенергію у мережу», — зазначив Герус.

За словами Геруса, нардепи обговорювали закон півтора року. Протягом цього часу було п’ять робочих груп і безліч круглих столів.

«Для олігархів Ахметова та інших зберегли супервысокие «зелені» тарифи. Але для майже 10 000 українських сімей, які вклали 15-30 тис дол (а для багатьох це могли бути більшість їх заощаджень) в такі СЕС, повністю обнулили «зелений» тариф», — написав Герус.

Також Герус зазначив, що такий закон вимагає накладення вето. Проте він сумнівається, що чинний президент України Петро Порошенко це зробить.