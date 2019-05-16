У Києві побилися водії маршрутки і тролейбуса

В Оболонському районі Києва на зупинці громадського транспорту побилися водії тролейбуса та маршрутки. Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі «Київ оперативний». Уточнюється, що інцидент стався біля станції метро «Мінська».

«Бійка водіїв маршрутки №476 та тролейбуса №24. За словами очевидців, все почалося ще за зупинку до того — хто-то кого-то «підрізав» і почалися перегони по місту з пасажирами в салоні. Транспортні перевезення пасажирів у Києві в повному порядку», — йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна розглянути, що бійку водіїв зупинили очевидці інциденту.