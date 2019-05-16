Відмовилися везти: В Харкові маршрутники довели до сліз чоловіка без ніг

У Харкові водії маршруток довели до сліз чоловіка з обмеженими можливостями.

Повідомляється, що чоловік хотів доїхати додому на автобусі. На зупинці він попросив водія відкрити задні двері, однак транспорт просто поїхав без нього. Аналогічна ситуація сталася по приїзду наступного автобуса — водій просто проігнорував харків’янина.

В той день дістатися додому чоловікові допоміг громадський активіст Борис Квіток. За його словами, після інциденту з 52-річним харків’янином активісти зателефонували перевізнику, однак там поспішили заявити, що такої ситуації не було.

У свою чергу юристи відзначають, що у разі відмови водія перевозити пасажира з обмеженими можливостями, необхідно звернутися в «Укртрансбезопасность» або в поліцію.

Слід зазначити, що на наступний день після інциденту до 52-річному харків’янину Віктору Далуде прийшли з вибаченнями представники міського департаменту інфраструктури та водій однієї з маршруток, який проігнорував прохання чоловіка. У мерії пообіцяли провести з перевізниками роз’яснювальну роботу.