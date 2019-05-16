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Who is who?: Порошенко перед відставкою призначив 188 осіб

16.05.2019

За 24 дні Петро Порошенко підписав укази про призначення 86 суддів. Також він підписав 42 укази про кадрові призначення — звільнення, призначення та нагородження. Всього 188 осіб отримали посади, з них 94% — судді.

Варто відзначити, що Порошенко ще не найактивніший президент. Його попередники за останні тижні правління країною підписали куди більше указів, але були й ті, хто не дотягнув до результату Порошенко:

  • Кучма — 175
  • Ющенко — 179
  • Кравчук — 75
  • Янукович — 33

Але до кадрових призначень в останні дні завжди багато уваги і питань, часто вони рассцениваются як спроба йде адміністрації розставити лояльних людей і «застовпити територію».

«Треба розуміти, що люди, призначені на різні посади у владі йде адміністрацією в останні тижні роботи, апріорі, отримують менше довіри суспільства. Як вони будуть працювати?», — зазначив радник Володимира Зеленського Олександр Данилюк в інтерв’ю Liga.net.

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