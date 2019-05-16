НФ хоче вийти з коаліції, щоб перешкодити Зеленському розпустити Раду

Фракція «Народний фронт» знайшла спосіб, як запобігти розпуску Верховної Ради. Про це повідомляє telegram-канал УП. Off the record.

«НФ завтра може вийти з коаліції, щоб перешкодити Зеленському розпустити Раду», — йдеться в повідомленні.

Якщо спікер ради Андрій Парубій оголосить про припинення існування парламентської більшості, то Верховна Рада отримає 30 днів, щоб сформувати нову більшість.

Як пише LB.ua з посиланням на джерела у фракції вважають, що в разі оголошення про вихід 30 денний термін для формування коаліції закінчиться 16 червня, коли розпустити Раду вже буде не можливо.